В Орле выросло число кандидатов в депутаты Госдумы

16.7.2019 | 12:58 Новости, Политика

Своих представителей выдвинули еще две политические партии

Накануне в Избирательную комиссию Орловской области поступили документы еще от двух претендентов на место в Госдуме. Напомним, дополнительные выборы в нашем регионе пройдут 8 сентября 2019 года.

Как и было анонсировано, партию «Единая Россия» представит Ольга Пилипенко — ректор Орловского государственного университета имени Тургенева и действующий депутат Орловского горсовета.

Партия «Справедливая Россия» представила документы на Руслана Перелыгина, действующего депутата Орловского облсовета. Оба приобрели статус выдвинутых кандидатов.

Кроме того, на заседании облизбиркома были приняты решения об открытии специального избирательного счета и о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата Пилипенко, а также об открытии специального избирательного счета кандидата Перелыгина.

Также накануне статус зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы приобрел Иван Дынкович, который представит на выборах КПРФ.

Напомним, о своем желании принять участие в выборах ранее также сообщили самовыдвиженец Марина Прокофьева, представитель «Коммунистической партии Коммунисты России» Михаил Орлов, представитель ЛДПР Роман Неверов, представитель «Родины» Сергей Кузнецов и представитель партии «Яблоко» Валерий Чудо.

ИА «Орелград»

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