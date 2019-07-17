Возбуждено уголовное дело о гибели троих детей в пожаре под Орлом

Следственный комитет подключился к разбирательствам.

Следственный комитет по Орловской области завел уголовное дело по факту гибели троих детей в пожаре в Дмитровске, сообщили в ведомстве.

Речь идет о статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Ведомство будет разбираться, что произошло.

Глава орловского управления СК Анатолий Щуров взял расследование дела на личный контроль.

Между тем ГУ МЧС по Орловской области назвало возраст погибших детей. Одному из них всего 1 год, другому — 3 года, третьему — 4 года. В тушении принимали участие 9 человек и 3 единицы техники

ИА «Орелград»