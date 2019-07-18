«Дорожную службу» оставили без противогазов

18.7.2019 | 15:40 Новости, Общество

Госпредприятие неправильно организовало закупку.

Комиссия регионального управления ФАС России вынесла решение по жалобе пермского ООО «Лепесток» на действия ГУП «Дорожная служба». Ранее орловское госпредприятие объявило о старте процедуры запроса ценовой информации на противогазы.

В документации при этом был указан ГОСТ, который не действует с 2016 года, так как был отменен. А другой ГОСТ, указанный в ней, относится к совершенно иному типу противогазов.

Представитель «Дорожной службы» при рассмотрении антимонопольного дела заявил, что была допущена техническая ошибка. УФАС признало жалобу обоснованной и поставило вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности.

Что касается запроса ценовой информации, то он признан несостоявшимся.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования