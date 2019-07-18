«Дорожную службу» оставили без противогазов

Госпредприятие неправильно организовало закупку.

Комиссия регионального управления ФАС России вынесла решение по жалобе пермского ООО «Лепесток» на действия ГУП «Дорожная служба». Ранее орловское госпредприятие объявило о старте процедуры запроса ценовой информации на противогазы.

В документации при этом был указан ГОСТ, который не действует с 2016 года, так как был отменен. А другой ГОСТ, указанный в ней, относится к совершенно иному типу противогазов.

Представитель «Дорожной службы» при рассмотрении антимонопольного дела заявил, что была допущена техническая ошибка. УФАС признало жалобу обоснованной и поставило вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности.

Что касается запроса ценовой информации, то он признан несостоявшимся.

ИА «Орелград»