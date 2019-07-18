Избирком поможет пересчитать орловцев

18.7.2019 | 12:35 Новости, Общество

Регион начал подготовку к Всероссийской переписи населения.

Как сообщает облизбирком, в Орле прошло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Напомним, она пройдет в 2020 году. Основным исполнителем станут органы государственной статистики. Но у них будут помощники.

Так, в рамках прошедшего мероприятия председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина Маркина и руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области Тамара Устинова подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Кроме того, участники заседания обсудили организационные вопросы процесса проведения Всероссийской переписи населения и определились с методами сбора сведений о гражданах.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования