Избирком поможет пересчитать орловцев

Регион начал подготовку к Всероссийской переписи населения.
Как сообщает облизбирком, в Орле прошло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Напомним, она пройдет в 2020 году. Основным исполнителем станут органы государственной статистики. Но у них будут помощники.
Так, в рамках прошедшего мероприятия председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина Маркина и руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области Тамара Устинова подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Кроме того, участники заседания обсудили организационные вопросы процесса проведения Всероссийской переписи населения и определились с методами сбора сведений о гражданах.
ИА «Орелград»