Избирком поможет пересчитать орловцев

Регион начал подготовку к Всероссийской переписи населения.

Как сообщает облизбирком, в Орле прошло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Напомним, она пройдет в 2020 году. Основным исполнителем станут органы государственной статистики. Но у них будут помощники.

Так, в рамках прошедшего мероприятия председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина Маркина и руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области Тамара Устинова подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Кроме того, участники заседания обсудили организационные вопросы процесса проведения Всероссийской переписи населения и определились с методами сбора сведений о гражданах.

ИА «Орелград»