Орловское УФСИН заявило о повышении профессионализма своих работников

Управление обнародовало итоги работы отдела по конвоированию.

Во втором квартале 2019 года в полном объеме были выполнены все задачи, стоявшие перед отделом по конвоированию. Об этом известило региональное управление ФСИН. Сообщается, что в отчетном периоде времени обеспечивалась надежная охрана осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

«Не допущено побегов из-под охраны, нарушений законности и правопорядка, а также режима содержания, необоснованных отказов от приема спецконтингента, грубых нарушений несения службы», — отметил заместитель начальника ОК УФСИН Вячеслав Конюхов.

По его словам, проведенные мероприятия позволили «более эффективно использовать силы и средства по охране конвоируемых лиц, значительно повысить качество несения службы и профессиональный уровень личного состава отдела».

Всего во втором квартале было отконвоировано 1664 осужденных и людей, содержащихся под стражей, в том числе встречными караулами – 1259, плановыми автодорожными караулами – 405 человек.

ИА «Орелград»