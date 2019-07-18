В Орле сбили 80-летнего велосипедиста

Пенсионер отделался небольшими травмами

В Орле автомобиль «Рено Меган» сбил 80-летнего велосипедиста, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 17 июля в 16:20 на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Васильевской. Иномарка ехала со стороны микрорайона «Зареченский» и возле «Линии» поворачивала налево. На перекрестке водитель сбил пенсионера, который переезжал дорогу по пешеходному переходу.

«В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, доставлен в БУЗ ОО «БСМП им.Семашко», отпущен», — указано в сводке.

ИА «Орелград»