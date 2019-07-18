В Орле запретят выгуливать собак на кладбищах

18.7.2019 | 11:30 Новости, Общество

Орловских собаководов ожидает нелегкая жизнь.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, участники публичных слушаний обсудили поправки в Правила благоустройства и санитарного содержания областной столицы.

Новая версия документа, разработанная чиновниками мэрии, значительно усложнит жизнь владельцам собак. Она будет регламентировать правила выгула домашних питомцев.

В частности, документом будет предусмотрен запрет на выгул собак на территориях образовательных и медицинских учреждений, на детских и спортивных площадках, в местах купания и отдыха населения у воды, а также в местах общественного питания и на кладбищах.

«Раньше мы ограничивались только возмущением, что кто-то выходит с собакой на детскую площадку, после принятия дополнений в правила благоустройства и санитарного содержания города будет создана возможность привлекать к ответственности нарушителей правил», — пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

В горсовете отмечают, что не все поправки были поддержаны участниками публичных слушаний. Например, общественники из Северного района города предложили запретить выгул собак ближе 40 метров от многоэтажных домов. Но эта идея поддержки не нашла.

ИА «Орелград»

 

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