Вадиму Соколову досталось от прокуратуры за лекарства

Второму человеку в региональном правительстве внесли представление.

Как сообщает прокуратура Орловской области, представление в адрес первого заместителя губернатора и председателя правительства Вадима Соколова внесено в связи с плохим обеспечением инвалидов бесплатными лекарствами.

Количество отсроченных рецептов в регионе сократилось, по оперативным данным в области их всего 12. Однако случаи, когда инвалидам приходится приобретать «бесплатные» препараты за свой счет, не исчезли.

Только в этом году суды удовлетворили 9 исков прокуроров о возмещении льготникам средств, потраченных на лекарства. Чиновников обязали выплатить им более 320 тысяч рублей.

В качестве примера прокуратура региона приводит иск прокурора Северного района. Местный житель, инвалид 3-й группы, не получил положенное по закону лекарство. Он был вынужден приобрести необходимые препараты за счет собственных средств. Суд обязал департамент здравоохранения возместить расходы.

ИА «Орелград»