В Орле иномарка протаранила «восьмерку»

19.7.2019 | 9:15 Новости, Происшествия

Водитель отечественной легковушки получил травмы

В Орле автомобиль «Тойота Авенсис» врезался в ВАЗ-2108, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 18 июля в 12:50 на улице Московской напротив дома №102. Иномарка направлялась наверх в сторону вокзала, но водитель не выдержал безопасную дистанцию и протаранил ехавшую впереди «восьмерку».

«В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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