В Орле наркоман напал на медиков

19.7.2019 | 13:17 Новости, Происшествия

Остановить его удалось только сотрудникам Росгвардии

В Орле 18 июля пациент напал на сотрудников наркодиспансера. Его задержали бойцы Росгвардии, сообщили в ведомстве.

29-летнего орловца позвали на процедуры. Он решил, что ему не нужно лечение, и начал материться на врачей и оскорблять их. Те перешли к уговорам, и тогда пациент напал на медиков. Персонал диспансера нажал «тревожную кнопку».

Приехавшие бойцы Росгвардии утихомирили дебошира и передали его сотрудникам полиции. Те выяснили, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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