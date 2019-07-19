В Орле наркоман напал на медиков

Остановить его удалось только сотрудникам Росгвардии

В Орле 18 июля пациент напал на сотрудников наркодиспансера. Его задержали бойцы Росгвардии, сообщили в ведомстве.

29-летнего орловца позвали на процедуры. Он решил, что ему не нужно лечение, и начал материться на врачей и оскорблять их. Те перешли к уговорам, и тогда пациент напал на медиков. Персонал диспансера нажал «тревожную кнопку».

Приехавшие бойцы Росгвардии утихомирили дебошира и передали его сотрудникам полиции. Те выяснили, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

ИА «Орелград»