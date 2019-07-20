Орловец не смог заплатить за товар и попал в колонию

Молодой человек пострадал из-за желания попробовать дорогое шампанское.

Уголовное дело о покушении на грабеж рассмотрел суд Советского района города Орла. Перед ним предстал молодой человек, который в октябре прошлого года пытался похитить товар из магазина «Перекресток». Причем выбрал он весьма дорогой товар.

Как следует из материалов дела, он подошел к стеллажу, расположенному в торговом зале, и внимательно изучил ассортимент крепких спиртных напитков. Затем взял с полки одну бутылку шампанского «M&C.Br.Im.R.g» стоимостью 3 101 рубль, упакованную в картонную коробку.

Далее горе-грабитель извлек из коробки бутылку, удалил с ее горлышка «антикражную систему» и, спрятав похищенную бутылку за пояс джинсов, направился в сторону касс.

Он прошел через кассовый терминал, не оплатив товар, но был замечен продавцом-кассиром. Злоумышленник пустился наутек. Задержать его помог один из посетителей магазина, схвативший воришку у выхода.

За совершенное преступление суд наказал подсудимого 1 годом исправительных работ. Однако выяснилось, что ранее этот же молодой человек получил условный срок заключения за схожее преступление. Поэтому по совокупности ему дали 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»