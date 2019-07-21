Чиновники ликвидировали Сабуровскую школу

21.7.2019 | 15:53 Новости, Образование

Процесс закрытия учреждения продлится до 1 ноября 2019 года. 

Администрация Орловского района приняла постановление о ликвидации муниципальной Сабуровской основной общеобразовательной школы. Как следует из документа, решение было принято «учитывая мнение жителей Сабуровского сельского поселения и положительное заключение комиссии».

Последняя была создана для оценки последствий принятия такого решения. Власти распорядились ликвидировать школу до 1 ноября 2019 года. Председателем ликвидационной комиссии назначена директор школы Екатерина Сиянова.

Школьные документы будут переданы в архив, работников уволят и выдадут им расчетные. Кроме того, школу ожидает инвентаризация. «Ликвидация учреждения ведет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам», — следует из постановления.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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