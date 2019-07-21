Орловца обязали оплатить лечение умершего пациента

Житель Троснянского района обязан возместить расходы ТФОМС.

Необычный судебный процесс инициировала прокуратура Троснянского района. Она выступила против местного жителя, по вине которого погиб человек.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, ранее он был осужден по уголовному делу. Было установлено, что мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При движении задним ходом на придомовой территории машина сбила человека. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.

Примечательно, что уголовное дело на водителя было возбуждено не за нарушение правил дорожного движения, а по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Было подсчитано, что на лечение пострадавшего за счет средств Территориального Фонда обязательного медицинского страхования было потрачено почти 145 тысяч рублей.

По иску прокурора суд обязал осужденного выплатить эту сумму ТФОМС в качестве возмещения средств, потраченных на лечение.

ИА «Орелград»