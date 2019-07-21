Орловчанка попалась на мошенничестве с бюджетными деньгами

21.7.2019 | 11:32 Новости, Общество

Она раскаялась и сумела избежать наказания.

Дело о хищении бюджетных средств путем обмана рассмотрели в Залегощи. Как сообщили в местном суде, речь идет о социальных выплатах, положенных за проживание на загрязненной территории. Такой статус придан населенным пунктам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Как рассказали в суде, местная жительница представила в государственные органы документы, якобы доказывающие факт ее проживания в особой зоне. В частности, она принесла копию паспорта с регистрацией в загрязненном населенном пункте.

Ей были назначены выплаты в повышенном размере. Однако прошедшая затем проверка показала, что женщина реально проживает в другом месте, на чистой территории. Но этот факт при оформлении выплат она скрыла.

Ее обвинили по статье о мошенничестве. В суде вину она признала и раскаялась в содеянном. Ее наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей. Но затем суд освободил ее от назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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