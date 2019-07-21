Орловчанка засудила УК за сломанный полотенцесушитель

Управляющую компанию обязали возместить ущерб от залития квартиры.

Орловский областной суд оставил без изменения решение районного суда, вынесенное в пользу местной жительницы. Она предъявила иск своей управляющей компании. По мнению женщины, по вине УК ее квартиру залило.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, происшествие произошло в ноябре 2018 года. Истица заявила, что залив ее квартиры произошел из-за порыва соединительной муфты полотенцесушителя.

Представители УК требования не признали. По их мнению, истица самовольно заменила «элементы общего имущества многоквартирного дома без ведома и привлечения управляющей компании».

Однако эксперт в суде пояснил, что «некачественный монтаж полотенцесушителя можно было обнаружить в процессе его эксплуатации при осмотре общего имущества управляющей компанией и устранить дефекты своевременно».

Суд учел то, что УК с апреля 2017 года, когда взяла этот дом, осмотр общего имущества в спорной квартире «в целях обеспечения своевременного выявления его несоответствия предъявляемым к нему требованиям» не производила.

Исковые требования были удовлетворены частично. В пользу истицы взыскан материальный ущерб в размере 56 015 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф в размере 30 507 рублей.

«Факт выполнения работ по замене элементов общего имущества в квартире истца работниками прежней управляющей компании не свидетельствует о наличии оснований для освобождения ответчика от возмещения вреда», — отметили в облсуде.

ИА «Орелград»