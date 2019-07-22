Под Орлом надзирательница избила заключенную

22.7.2019 | 13:04 Новости, Происшествия

Расследование уголовного дела завершено.

Следственный комитет по Орловской области завершил расследование дела об избиении заключенной в колонии-поселении №7. Об этом сообщили в ведомстве.

На скамье подсудимых окажется бывшая сотрудница управления ФСИН по Орловской области. В колонии она занимала должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.

«Следствием установлено, что 27 марта 2017 года обвиняемая, находясь на рабочем месте, в ходе конфликта с осужденной нанесла ей удар рукой по лицу, причинив телесные повреждения», — указано в сообщении СК.

Женщину будут судить по статье о превышении должностных полномочий. Обвинительное заключение по делу утверждено.

ИА «Орелград»

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