Подсчитано, за сколько лет в Орле окупится покупка квартиры

Окупаемость вложений в недвижимость в Орле оказалась выше среднероссийской.

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование в 69 крупнейших городах страны и установили, какое время в каждом из них потребуется для того, чтобы окупить затраты на покупку квартиры. Исследование было проведено на вторичном рынке жилья.

Способ окупаемости эксперты выбрали очень простой — аренду. Самым доходным городом в России оказался Саратов. Там сдача внаем квартиры дает прибыль в размере 8,4 процента годовых, и среднестатистическая квартира на «вторичке» окупается всего за 12 лет.

Средняя доходность по стране составляет 5,6 процента, окупаемость – 18 лет. Это немного хуже, чем в 2017 году (6 процентов и 17 лет), но лучше, чем в прошлом (5,1 процента и 19 лет).

Орел в списке привычно занял место середнячка. По данным «Мира квартир», средняя цена квартиры на вторичном рынке в нашем городе составляет 2,262 миллиона рублей, а средняя ставка ее арендной платы — 10 940 рублей в месяц.

Таким образом, доходность жилья в Орле составляет 5,8 процента в год, следовательно покупка квартиры на «вторичке» окупится за 17 лет. Однако надо понимать, что эксперты брали в расчет только усредненные значения и не учитывали инфляцию, а также сезонную динамику цен.

«Само собой разумеется, подсчеты очень усреднены, говорит Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир». — В самом доходном городе нашего списка можно купить квартиру в невостребованном арендаторами месте или выставить ее по неудачной цене на арендном рынке, и тогда инвестор получит гораздо ниже средней доходности. И наоборот, в городе из хвоста рейтинга, в той же Москве, можно найти жилье с таким потенциальным соотношением цены и арендной ставки, что оно окажется супердоходным и будет успешно кормить своего владельца долгие годы».

Очень хорошие показатели доходности (7,4-7,9 процента) оказались у Симферополя, Астрахани, Краснодара, Нижнего Тагила и Челябинска. Так срок окупаемости квартир, сдаваемых в аренду, составляет 13 лет. Невыгодно сдавать внаем жилье в Якутске — там срок окупаемости составляет 26 лет. 25 лет придется ждать инвесторам во Владивостоке, 24 года – в Чите, по 23 – в Ижевске и Иркутске.

ИА «Орелград»