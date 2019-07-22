В Орле число претендентов на место в Госдуме выросло до девяти

22.7.2019 | 10:20 Важное, Новости, Политика

Партия «Родина» представила своего кандидата.

Всероссийскую политическую партию «Родина» на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва в Орловской области представит Сергей Кузнецов. Как сообщили в облизбиркоме, он уже подал необходимые для регистрации документы.

Таким образом, на данный момент в Орловской области изъявили желание принять участие в выборах девять человек. Восемь из них представляют политические партии, один является самовыдвиженцем.

Кстати, облизбирком на очередном своем заседании зарегистрировал сразу трех кандидатов. Вслед за Иваном Дынковичем из КПРФ статус зарегистрированного кандидата приобрели Ольга Пилипенко из «Единой России», Роман Неверов из ЛДПР и Михаил Орлов из партии «Коммунисты России».

Напомним, выборы в Орловской области пройдут по одномандатному избирательному округу № 145, они состоятся 8 сентября 2019 года.

ИА «Орелград»

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