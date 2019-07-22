В Орле пересмотрели 82 особых приговора

Прокуратура добилась изменения приговоров, вынесенных неправильно.

Прокуратура Орловской области обнародовала данные анализа рассмотрения уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства в 2018 году и первом полугодии 2019 года. Отметим, особый порядок применяется, когда подсудимый признает вину и заявляет соответствующее ходатайство. В этом случае назначаемое ему наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Прокуроры проверили приговоры, вынесенные в порядке особого судопроизводства, «на предмет их законности, обоснованности и справедливости».

Как сообщает прокуратура региона, по апелляционным представлениям гособвинителей было изменено 82 приговора в отношении 84 человек. Так, 13 из них было назначено более строгое наказание, а 19-ти — снижено ввиду признания смягчающих обстоятельств

Еще в отношении 50 человек приговоры были изменены в связи с неправильным назначением вида исправительного учреждения, разрешением судьбы вещественных доказательств, зачетом времени содержания под стражей и неверным указанием данных о личности осужденных.

В прокуратуре привели такой пример. Заводской райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения ударил женщину ножом. Она выжила только чудом. Несмотря на это, мужчине был назначен условный срок заключения.

Суд апелляционной инстанции согласился с прокурором, который указал, что совершенное преступление относится к категории тяжких. Назначенное наказание признали несправедливым вследствие чрезмерной мягкости, осле чего условный срок заменили реальным.

ИА «Орелград»