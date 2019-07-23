Мэрия подала в суд на последнего жителя «карточного домика»

23.7.2019 | 14:19 Новости, Общество

Только так здание на набережной можно снести

Администрация Орла подала в суд на собственника последнего помещения в доме №68 на набережной Дубровинского, который обрушился в августе 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель сити-менеджера Олег Минкин на совещании 23 июля.

Напомним, собственник не согласился с суммой компенсации, которую мэрия предложила ему за жилье. Пока администрация не выкупит последнее помещение, она не может снести здание. О намерении судиться с владельцем жилья в мэрии заявляли еще в начале апреля.

До завершения суда здание вновь закроют защитным экраном. Минкин заявил, что работы выполнят до 5 августа в рамках гарантийных обязательств.

ИА «Орелград»

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