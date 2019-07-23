Орловец получил невероятно глупый штраф

Мужчину наказали за люк, который находится не в его доме.

Как сообщает Колпнянский районный суд, местный житель подал жалобу на постановление административной комиссии. Этот орган действует при администрации Колпнянского района, и он оказался поистине карающим.

В июне 2019 года мужчине выписали штраф в размере 2000 рублей за то, что «его канализационный люк находится за пределами принадлежащего ему земельного участка». Комиссия сочла, что это географическое несоответствие является нарушением п.п. 15 п. 11 ст. 19 «Правил благоустройства территории муниципального образования — поселок городского типа Колпна».

Доводы жалобщика вполне можно понять. В суде он пояснил, что не имеет никакого отношения к указанному люку. Он заявил, что «канализационный люк был уже сделан, когда ему в середине 80-х годов Колпнянским АТП была выделена квартира».

Кроме того, мужчина оперативно, буквально через два дня после визитов самой строгой, видимо, в мире комиссии устранил нарушения, но все равно был наказан. Он просил суд отменить постановление административной комиссии и прекратить производство по делу. Однако его жалоба была оставлена без удовлетворения.

Решение районного суда еще не вступило в законную силу. «Нарушитель» может его обжаловать. Он вправе, например, сослаться на то, что люк был сооружен в тот период времени, когда указанных правил благоустройства еще и в помине не было, а их авторы, возможно, еще ходили в школу или детсад.

Кроме того, жалобщик вправе обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность отдельных норм местного нормативного акта, устанавливающего довольно странные правила благоустройства.

ИА «Орелград»