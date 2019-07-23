Под Орлом в засыпанной яме нашли останки красноармейцев

Поисковики обнаружили санитарное захоронение бойцов.

Останки более сотни бойцов Красной армии, погибших в боях за деревню Лески зимой 1943 года, обнаружили поисковики в Покровском районе. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны».

По его данным, захоронение было обнаружено членами ливенского поискового отряда «Подвиг» и объединения «Огненная дуга» из Орла. Находка была сделана в рамках летнего этапа «Вахты памяти-2019», который проходит в Покровском районе.

«В ходе поисковой работы было обнаружено санитарное захоронение, в котором находятся более 100 тел, — сообщает «УЕ». — Начались работы по эксгумации останков».