Под Орлом в засыпанной яме нашли останки красноармейцев

23.7.2019 | 9:33 Новости, Общество

Поисковики обнаружили санитарное захоронение бойцов.

Останки более сотни бойцов Красной армии, погибших в боях за деревню Лески зимой 1943 года, обнаружили поисковики в Покровском районе. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны».

По его данным, захоронение было обнаружено членами ливенского поискового отряда «Подвиг» и объединения «Огненная дуга» из Орла. Находка была сделана в рамках летнего этапа «Вахты памяти-2019», который проходит в Покровском районе.

«В ходе поисковой работы было обнаружено санитарное захоронение, в котором находятся более 100 тел, — сообщает «УЕ». — Начались работы по эксгумации останков».

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Орелград. 2019 год

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