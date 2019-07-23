В Орле упростят порядок признания автомобилей брошенными

23.7.2019 | 11:56 Важное, Новости, Общество

Об изменениях закона сообщила администрация города

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, сити-менеджер Александр Муромский провел очередной личный прием граждан. Жительница дома №75 по улице Советской пожаловалась чиновнику на брошенный автомобиль в своем дворе. По ее словам, машина не первый год занимает парковочное место и мешает проезду техники.

Начальник дорожного отдела Дмитрий Ветров рассказал орловчанке, что об этом автомобиле уже сообщали в ГИБДД. Инспекторы заключили, что нарушений правил дорожного движения нет: машина находится в парковочном кармане и не должна препятствовать проезду. Собственник легковушки живет в том же доме.

В мэрии добавили, что чиновники готовятся изменить постановление об утилизации брошенных автомобилей на территории Орла. Схему признания машин «автохламом» упростят, а время процедуры будет сокращено. Сейчас на бюрократию уходит около четырех месяцев.

ИА «Орелград»

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