Музалевский проверил ремонт дворов в Орле

Спикер облсовета совершил рабочую поездку в свой день рождения

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский в ходе рабочей поездки проверил ход ремонта дворов и общественных территорий Орла. Вместе со спикером в инспекции участвовали его заместитель Михаил Вдовин, глава администрации Орла Александр Муромский, мэр Василий Новиков.

Власти посетили двор дома №18 на улице Машкарина, двор дома №77а по улице Автовокзальной, прилегающую территорию к домам №№390, 400 и 406 по Комсомольской, парк «Ботаника» и поселок Сталепрокатчиков.

По программе партии «Единая Россия» за девять лет в Орловской области было отремонтировано около 900 дворов и межквартальных проездов, напомнил Музалевский в ходе беседы с журналистами. Отзывы жителей о работе в основном положительные.

«Мы сегодня объезжаем проблемные точки, где нужно подрядчика немного в другой вектор направить. Чтобы прежде всего было качество и учитывалось мнение жителей, — сказал спикер. — Я убежден, что в ближайшие годы мы наведем порядок с дворами, стоянками автомобилей. Параллельно делаем бельевые площадки. Долгие годы действует программа по детским площадкам».

Из 63 дворов, которые планируется отремонтировать в Орле в этом году, уже сделаны 49, добавил глава администрации города Александр Муромский. Большая часть из них приняты комиссией.

«Замечания есть, они небольшие, локальные. Все озвучены подрядным организациям и устранены», — заявил сити-менеджер.

Представитель ООО «Асфальтоукладчик», которое занимается ремонтом двора на Машкарина, попросил Музалевского решить вопрос с оплатой работ. Спикер пообещал обсудить проблему с департаментом строительства и ЖКХ.

ИА «Орелград»