В Орле отчитались о рекордном росте зарплат

Средняя зарплата по региону достигла исторического максимума

В Орловской области средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2019 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 29841 рубль. По сравнению с апрелем 2019 года она увеличилась на 4,4 процента, а с маем 2018-го — на 6,4 процента. Такие данные приводит Орелстат.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае текущего года увеличилась по сравнению с маем 2018 года на 1,2 процента», — отметили в ведомстве.

Судя по приведенному отчету, текущий уровень средней зарплаты в Орловской области является рекордно высоким (исключение составляют декабри каждого года, когда средний заработок на бумаге традиционно подскакивает вверх). Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2018 года, когда средняя номинальная зарплата в регионе достигла уровня 29001 рубль.

Добавим, что больше всех в Орловской области зарабатывают финансисты и страховщики (в среднем по 44786 рублей в месяц), меньше всех — почтальоны и курьеры (18912 рублей).

ИА «Орелград»