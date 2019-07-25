Муромский перевел «Спецавтобазу» на круглосуточный режим

25.7.2019 | 15:45 ЖКХ, Новости

Особенно нужно уделить внимание ночи после Дня города, сказал он

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил МУП «Спецавтобаза» перейти на круглосуточный режим работы в праздничные дни, сообщает пресс-служба мэрии.

Особый режим продлится с 30 июля по 6 августа. Руководству «Спецавтобазы» нужно скорректировать график и назначить дежурных за местами массовых гуляний.

Муромский попросил коммунальщиков не ждать утра 6 августа, а уже ночью выйти на уборку площади Ленина и центральных улиц – сразу после завершения праздничных мероприятий.

Пока Орел в штатном режиме убирают 8-10 поливомоечных машин и 7-9 подметальных машин. За неделю было вывезено около 600 кубометров смета.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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