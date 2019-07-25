Пьяная орловчанка едва не зарезала таксиста

Мужчина выжил, а пассажирка так и не смогла объяснить мотивы нападения

Жительница Ливен с ножом напала на водителя такси, сообщает издание «Уездный город Ливны».

Инцидент произошел рано утром 25 июля на пересечении улиц Горького и Свердлова. Водитель подобрал пассажирку на улице Свердлова. На перекрестке таксист остановился на красный свет. Женщина достала нож и несколько раз вонзила его в водителя.

Затем она сбежала. Раненый мужчина позвонил знакомым, они вызвали скорую помощь и полицию. Налетчицу задержали по горячим следам — ей оказалась 34-летняя женщина. Ни при задержании, ни спустя день она не смогла объяснить свои мотивы. В момент нападения дама была пьяна.

По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»