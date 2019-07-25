В Орле оценили законность банковской смс-рассылки

25.7.2019 | 11:05 Новости, Общество

Орловскому УФАС не понравилась реклама банка «Открытие».

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, антимонопольное дело было возбуждено по обращению орловца. Он получил смску от банка «Открытие». Другой бы ее просто удалил, но в данном случае гражданин решил наказать финансовую организацию за беспокойство.

В своем заявлении в УФАС гражданин указал, что не давал банку своего согласия на получение смс. В результате было возбуждено дело о нарушении части 1 статьи 18 Закона «О рекламе».

Как пояснили в региональной антимонопольной службе, банк предлагал получить кредит на сумму 982 143 рублей под 14 процентов годовых. При этом кроме суммы и ставки ничего указано не было, то есть организация ознакомила потенциального клиента далеко не со всеми условиями кредитования.

Комиссия УФАС признала банк «Открытие» нарушителем. Теперь решается вопрос о привлечении этой организации к административной ответственности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования