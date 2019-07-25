В Орле оценили законность банковской смс-рассылки

Орловскому УФАС не понравилась реклама банка «Открытие».

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, антимонопольное дело было возбуждено по обращению орловца. Он получил смску от банка «Открытие». Другой бы ее просто удалил, но в данном случае гражданин решил наказать финансовую организацию за беспокойство.

В своем заявлении в УФАС гражданин указал, что не давал банку своего согласия на получение смс. В результате было возбуждено дело о нарушении части 1 статьи 18 Закона «О рекламе».

Как пояснили в региональной антимонопольной службе, банк предлагал получить кредит на сумму 982 143 рублей под 14 процентов годовых. При этом кроме суммы и ставки ничего указано не было, то есть организация ознакомила потенциального клиента далеко не со всеми условиями кредитования.

Комиссия УФАС признала банк «Открытие» нарушителем. Теперь решается вопрос о привлечении этой организации к административной ответственности.

ИА «Орелград»