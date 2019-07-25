В Орле росгвардейцы задержали девушку за кражу прибора

Предмет оказался слишком объемным и заметным.

В гипермаркете на Московском шоссе 18-летняя уроженка одной из соседних областей Орловщины положила к себе в сумку прибор бытовой техники и попыталась пройти мимо кассира. Сумка оказалась слишком объемной и вызвала подозрения у охраны магазина.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, девушка пыталась скрыться с места преступления, но попытка оказалась тщетной. На месте происшествия стражи порядка проверили сумку и, действительно, обнаружили похищенный аппарат.

«За подобные правонарушения следует административная ответственность и штраф. Десятки орловцев, совершивших крупные кражи, в настоящее время привлечены к уголовной ответственности согласно действующему законодательству», — заявила пресс-служба ведомства.

ИА «Орелград»