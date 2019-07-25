В орловских колониях изъяли полторы сотни мобильников

25.7.2019 | 12:46 Новости, Общество

Большая часть аппаратов не успела дойти до рук заключенных.

В Орле состоялось заседание регионального управления ФСИН, которое прошло под председательством руководителя этого ведомства Владимира Волосевича. На заседании прозвучали доклады по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за первое полугодие 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области, за отчетный период времени в режимных учреждениях было изъято 133 мобильных телефона, из них 99 — при попытке доставить их на территории колоний.

Напомним, в этом году в Орловской области впервые были зарегистрированы и пресечены попытки доставить мобильники по воздуху при помощи квадрокоптеров. Также сообщается, что за доставку и попытку доставки в учреждения УИС запрещенных предметов были задержаны и привлечены к административной ответственности 24 гражданина.

Кстати, по состоянию на 1 июля 2019 года в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Орловской области содержалось 3687 осужденных и лиц, заключенных под стражу, при лимите наполнения 4946 человек.

ИА Орелград

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Орелград. 2019 год

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