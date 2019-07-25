В Орловской области притаилось бешенство

25.7.2019 | 13:49 Новости, Общество

Уровень заболеваемости бешенством в регионе снизился в 15 раз.

Как сообщает управление Роспотребнадзора Орловской области, за шесть месяцев 2019 года в регионе было зарегистрировано всего лишь три случая бешенства среди животных, причем все – на одной административной территории.

По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости упал в 15 раз. В 2018 году за первое полугодие было зарегистрировано 46 случаев бешенства у животных в 14 районах.

В этом году во всех трех случаях носителями вируса оказались лисы. Сообщается, что очаги бешенства животных с вовлечением людей не зарегистрированы.

«На территории региона наблюдается снижение обращаемости населения за антирабической помощью на 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, — отметили в Роспотребнадзоре. — Из числа обратившихся за антирабической медицинской помощью в 2019 году 31,2 процента пострадали от агрессивного поведения безнадзорных животных, в 2018 году — 32,4 процента».

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Орелград. 2019 год

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