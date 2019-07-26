Депутат облсовета заметила, что коммунист Клычков поддерживает кандидата от ЕР

Валентина Остроушко заявила, что губернатор «не проводит коммунистические идеи в жизнь»

Депутат орловского облсовета Валентина Остроушко отреагировала на публикацию поддерживающих КПРФ СМИ о том, что губернатор-коммунист Андрей Клычков поддерживает кандидата в Госдуму от «Единой России» Ольгу Пилипенко, а не своего однопартийца Ивана Дынковича.

«Областная власть под руководством коммуниста Клычкова забила на участие своих однопартийцев в выборах. При этом однопартийцы и фонтан ему поддержали, и от меня на сессии облсовета отреклись… А теперь переживают: Клычков на всех мероприятиях сидит с единоросской, а Дынковича близко не подпускает», — написала Остроушко в Facebook.

Депутат добавила, что Ольга Пилипенко может потерять множество голосов из-за ассоциации с Клычковым. А губернатор доказал, что «не проводит коммунистические идеи в жизнь», резюмировала Остроушко, и ничем, кроме фонтанов, не интересуется.

Кандидат в Госдуму от КПРФ Иван Дынкович писал, что фракция коммунистов в горсовете выступает за строительство фонтана в сквере Ермолова, которое лоббирует Андрей Клычков. Противников проекта при этом Дынкович назвал маргиналами. Позже он слегка смягчил риторику, написав, что претензии обоснованы и имеют право на жизнь.

Комментируя увольнение главврача поликлиники №2 Орла Натальи Петиной, Остроушко заявила, что у Орловской области есть «проблемы с губернатором». После этого коммунисты на сессии заявили, что не поддерживают слова депутата и считают их излишне эмоциональными.

ИА «Орелград»