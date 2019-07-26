В Орле оперативника осудили за зверское избиение подозреваемого

Он был одним из трех полицейских, едва не забивших человека до смерти.

Как сообщает прокуратура Орловской области, речь идет о теперь уже бывшем оперуполномоченном регионального УВД. Его признали виновным по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, с применением специальных средств) и статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Преступление экс-полицейский совершил еще в феврале 2010 года вместе с двумя коллегами. Один из них скончался в период расследование, и дело против него закрыли. Второй ранее был осужден, он получил 7 лет лишения свободы и был лишен звания «капитан полиции».

Третий участник предстал перед судом только сейчас, поскольку пустился в бега и находился в розыске. В прокуратуре региона пояснили, что трое оперуполномоченных пытались выбить у гражданина признание в якобы совершенном тем преступлении.

Они жестоко избили его, причинив потерпевшему «тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни». Суд согласился с доводами государственного обвинителя и наказал экс-оперативника лишением свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Он также лишен специального звания «капитан полиции». Кроме того, ему на три года запретили работать в системе правоохранительных органов Российской Федерации.

ИА «Орелград»