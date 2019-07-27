Орловчанка пропала по пути в колонию

Жительница Ливен отказалась добровольно отправиться за решетку.

Как сообщает суд Ливенского района, обращено к исполнению постановление в отношении местной жительницы о заключении ее под стражу и направлении в колонию-поселение под конвоем.

Ранее женщина предстала перед мировым судом, который признал ее виновной в неуплате алиментов. Нерадивую мать сначала наказали 8 месяцами исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Затем исправительные работы ей заменили на 2 месяца и 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Женщине предписали явиться в режимное учреждение самостоятельно, хотя и за государственный счет. Однако в установленный срок в территориальном органе уголовно-исполнительной системы она не появилась. Ее объявили в розыск.

Беглянку задержали только 5 июня этого года сотрудники УФСИН России по Орловской области, которые тут же доставили ее в Ливенский отдел полиции. После этого заместитель начальника УФСИН обратился в суд с представлением о заключении беглянки под стражу и направлении в колонию-поселение под конвоем.

Представление было удовлетворено.

ИА «Орелград»