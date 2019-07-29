Под Орлом столкнулись три «Рено»

Пострадали три человека

В Орловской области столкнулись автомобили «Рено Меган», «Рено Логан» и «Рено Лагуна», сообщили в регуправлении ГИБДД. В аварии пострадали три человека.

Инцидент произошел 28 июля в 18:40 на 331-м километре трассы М-2 «Крым». Установлено, что 40-летний водитель «Мегана» не выбрал безопасную дистанцию и по очереди протаранил «Логан» и «Лагуну». На снимке с места ДТП видно, что у «Мегана» сильно повреждена передняя часть, у «Лагуны» — задняя, а «Логан» оказался в кювете.

Травмы получили водитель и пассажир «Мегана» и водитель «Логана». Первых двоих отпустили после оказания помощи, а хозяину «Логана» потребовалось стационарное лечение.

ИА «Орелград»