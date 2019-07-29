Под Орлом столкнулись три «Рено»

29.7.2019 | 11:30 Новости, Происшествия

Пострадали три человека

В Орловской области столкнулись автомобили «Рено Меган», «Рено Логан» и «Рено Лагуна», сообщили в регуправлении ГИБДД. В аварии пострадали три человека.

Инцидент произошел 28 июля в 18:40 на 331-м километре трассы М-2 «Крым». Установлено, что 40-летний водитель «Мегана» не выбрал безопасную дистанцию и по очереди протаранил «Логан» и «Лагуну». На снимке с места ДТП видно, что у «Мегана» сильно повреждена передняя часть, у «Лагуны» — задняя, а «Логан» оказался в кювете.

Травмы получили водитель и пассажир «Мегана» и водитель «Логана». Первых двоих отпустили после оказания помощи, а хозяину «Логана» потребовалось стационарное лечение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования