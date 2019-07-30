Амчанин до смерти забил соседа тростью и сжег труп

30.7.2019 | 9:43 Новости, Происшествия

Мужчину задержали по горячим следам

Следственный комитет по Орловской области задержал 27-летнего жителя села Тельчье Мценского района за убийство 61-летнего односельчанина. Об этом рассказали в ведомстве.

Об исчезновении пенсионера силовикам сообщили 25 июля. Они начали расследование и выяснили, что мужчину убил 27-летний сосед.

По версии следствия, 13 июля односельчане поссорились. Молодой мужчина начал избивать соперника деревянным бруском и тростью. От многочисленных ударов по голове и туловищу пенсионер скончался. Убийца сжег труп, чтобы скрыть следы преступления.

«В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СК.

ИА «Орелград»

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