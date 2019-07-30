Дело о плохих орловских дорогах дошло до суда

«Дорожную службу» наказали рублем за ямы на дорогах.

Ливенский суд привлек ГУП «Дорожная служба» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны».

Этому предшествовала проверка технического состояния дорог в Ливенском районе. Она показала, что многие участки дорожного покрытия не отвечают требованиям ГОСТ. Следовательно, они не обеспечивают безопасности движения.

Так, в «черный список» плохих дорог попали трассы Ливны-Красная Заря, Ливны-Евланово, Ливны-Русский Брод –Верховье, Ливны-Навесное, а также участки от трассы Орел-Тамбов, ведущие к селам Речица, Теличье, Крутое и многие другие отрезки дорог.

Пол данным «УЕ», проверяющие нашли там «выбоины и просадки, препятствующие проезду транспортных средств и представляющих угрозу безопасности дорожного движения, превышающие предельные размеры повреждений».

Кстати, представитель ГУП в суде вину признал.

ИА «Орелград»