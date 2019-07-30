Под Орлом осудили мужчину, пытавшегося убить беременную жену

30.7.2019 | 10:41 Новости, Происшествия

Житель Кромского района будет отправлен в колонию строгого режима.

Как сообщили в прокуратуре региона, государственное обвинение по этому уголовному делу в суде поддержал первый заместитель прокурора Орловской области Андрей Хамошин.

Оно было возбуждено в отношении ранее судимого жителя Кромского района. Мужчина пытался убить свою беременную жену. В ходе ссоры он несколько раз ударил ее кулаком по лицу, а затем нанес несколько ножевых ударов, в том числе в живот.

«Преступный умысел не был доведен до конца по причине оказания ему сопротивления матерью, а также своевременного оказания потерпевшей медицинской помощи», — пояснили в надзорном ведомстве.

Суд наказал преступника лишением свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, а также последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования