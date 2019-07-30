Рыбаков потребовал сделать «хронометраж» сортировки мусора

Депутат облсовета придумал простой способ узнать правду про переработку отходов

Ситуация в Заводском районе Орла с мусорным перевозчиком «Экоград» обсуждалась на аппаратном совещании в администрации города. Глава района Юрий Студенников доложил, что у перевозчика имеются сложности с разгрузкой на полигоне, и мусоровозы не выполняют нормативное количество рейсов. Это приводит к срывам графика по вывозу мусора.

Напомним, что ранее «Экоград» предупредил в социальных сетях жителей о возможных проблемах с вывозом мусора в Заводском районе, намекая, что ситуация инспирирована.

На этой волне эмоционально выступил депутат облсовета Виталий Рыбаков. Он сообщил, что нужно провести «в один день хронометраж» сортировки мусора и все станет понятно. Глава администрации Александр Муромский попытался уточнить: «Вы намекаете, что мусор не сортируется?»

Виталий Рыбаков ответил, что в СМИ было «ночное видео» со «съемками с вертолета» (имеется в виду квадрокоптер — прим. ред.), и он сам является свидетелем. Свидетелем чего, депутат не уточнил.

В ответ представитель «Зеленой рощи» пояснил, что по видео была проверка и факты не подтвердились. Что вызвало незамедлительную реакцию Рыбакова: «Ворон ворону глаз не выклюет. Это одна группа лиц!»

Мэр Василий Новиков уточнил, что на ближайшем штабе по ситуации с мусором в Орле он поднимет этот вопрос.

ИА «Орелград»