У орловчанки отобрали ребенка. Она держала его в грязи и без еды

Женщину, скорее всего, лишат родительских прав, а мальчик отправится в дом ребенка

У жительницы Железнодорожного района Орла отобрали годовалого ребенка. Малыш содержался в опасных условиях, в антисанитарии и без детского питания.

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области. Семья состояла на учете с апреля 2018 года – уже тогда власти подозревали, что мать не исполняет родительские обязанности. Во время нового рейда это подтвердилось. Более того, женщина встретила комиссию в состоянии алкогольного опьянения.

Мальчика направили в НКМЦ им З. И. Круглой. После обследования его переведут в «Специализированный дом ребенка».

«В настоящее время прокуратурой района организована проверка с целью установления лиц, допустивших нахождение ребенка в опасных условиях, в отношении матери малолетнего ребенка будет поставлен вопрос о лишении родительских прав и привлечении к установленной законом ответственности», — указано в сообщении прокуратуры.

ИА «Орелград»