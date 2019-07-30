В Орле наказали питерских коммерсантов

Штраф наложен на питерскую фирму за нарушение правил оборота зерна.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, наказание назначено по итогам внеплановой проверки, проведенной в отношении компании «Агро-Альянс» из Санкт-Петербурга.

Был установлен факт реализации этой фирмой на территории Орловской области зерна без документов. В ведомстве пояснили, что тем самым питерские коммерсанты нарушили требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

«Так, установлен факт выпуска в обращение на единую территорию Таможенного союза 9167,68 тонн зерна урожая 2018 года, используемого для пищевых и кормовых целей, без оформления деклараций о соответствии», — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

Речь идет о гречихе, пшенице, горохе и другое. Административные материалы были переданы на рассмотрение в арбитражный суд Орловской области. Он признал питерскую фирму виновной и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»