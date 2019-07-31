Новиков оказался в хвосте летнего рейтинга мэров

Орловский градоначальник занял 79-е место из 88

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» подготовил оценку деятельности мэров крупнейших городов России за июнь-июль 2019 года. Мэр Орла Василий Новиков занял 79-ю строчку из 88.

Политконсультант Дмитрий Фетисов записал в плюс Новикову инициативу засыпать дороги частного сектора срезанным асфальтом. Это позволило дешево улучшить качество дорог на периферии. К негативным моментам эксперт отнес голосование по скандальному проекту благоустройства сквера Ермолова.

«После того как городские депутаты Орла отказались поддерживать данную идею и ушли в отпуск, [губернатор Орловской области Андрей] Клычков вынудил депутатов выйти из отпуска и большинством голосов принять решение по установке фонтана. Эта ситуация показывает полную политическую несостоятельность Новикова, контролирующего горсовет», — считает Фетисов.

С ним солидарен координатор общественного движения «Граждане Орла» Илья Ермаков. По его мнению, мэр под давлением Андрея Клычкова назначил внеочередную сессию горсовета и обеспечил единодушное голосование единороссов.

ИА «Орелград»

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