Новиков оказался в хвосте летнего рейтинга мэров

31.7.2019 | 12:25 Новости, Политика

Орловский градоначальник занял 79-е место из 88

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» подготовил оценку деятельности мэров крупнейших городов России за июнь-июль 2019 года. Мэр Орла Василий Новиков занял 79-ю строчку из 88.

Политконсультант Дмитрий Фетисов записал в плюс Новикову инициативу засыпать дороги частного сектора срезанным асфальтом. Это позволило дешево улучшить качество дорог на периферии. К негативным моментам эксперт отнес голосование по скандальному проекту благоустройства сквера Ермолова.

«После того как городские депутаты Орла отказались поддерживать данную идею и ушли в отпуск, [губернатор Орловской области Андрей] Клычков вынудил депутатов выйти из отпуска и большинством голосов принять решение по установке фонтана. Эта ситуация показывает полную политическую несостоятельность Новикова, контролирующего горсовет», — считает Фетисов.

С ним солидарен координатор общественного движения «Граждане Орла» Илья Ермаков. По его мнению, мэр под давлением Андрея Клычкова назначил внеочередную сессию горсовета и обеспечил единодушное голосование единороссов.

ИА «Орелград»

Читайте также:

Надо было брать яйца. Горсовет согласовал фонтан в сквере Ермолова

Депутаты горсовета отказываются от яиц храбрости: видео

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования