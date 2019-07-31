Орловец засудил мебельную фабрику за вмятины и неправильные размеры

Орловский областной суд рассмотрел дело о защите прав потребителя.

Исковое заявление подал местный житель, которому не понравились услуги, оказанные ему мебельной фабрикой. Об этом сообщает пресс-служба Орловского облсуда. В 2014 году мужчина заключил договор на поставку кухонного гарнитура стоимостью 684 тысячи рублей и бытовой техники стоимостью около 145 тысяч рублей.

В сделку вступила еще и подрядная организация, задачей которой была доставка покупки на дом заказчика и ее монтаж. Впрочем, истец не смог сразу забрать товар и договорился о его хранении у ответчика, где товар находился до июля 2018 года.

Именно тогда покупатель обнаружил дефекты. Товары ему поставили ненадлежащего качества и недоукомплектованные. Как пояснили в облсуде, на холодильнике имелись вмятины на лицевой стороне, а встраиваемая посудомоечная машина по габаритам не подошла в его кухонный гарнитур. Кроем того, у гарнитура не оказалось столешницы с мойкой.

«При этом истец с момента оплаты и до момента доставки указанных предметов в его квартиру товар не осматривал, упаковку не вскрывал, — отметили в облсуде. — Истец просил суд расторгнуть договоры купли-продажи товаров по образцам в части приобретения столешницы и мойки, которые не были поставлены, а также — холодильника и посудомоечной машины, ввиду их ненадлежащего качества».

Представители фабрики иск не признали. По их мнению, товар был принят без замечаний. Кроме того, они ссылались на пропуск исковой давности. Суд удовлетворил иск, расторг договоры купли-продажи и взыскал с ответчика 523 тысячи рублей: стоимость товара ненадлежащего качества, компенсацию морального вреда и штраф.

«Суд пришел к выводу, что поскольку поставленные товары были приняты ответчиком на склад для хранения без осмотра и продолжали находиться там в упакованном виде вплоть до доставки товара к месту его сборки и установки, то гарантийный срок на товары начал течь с момента сборки и монтажа товаров представителями продавца, и не был пропущен при предъявлении иска», — пояснила пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»