В ДТП на «тамбовке» пострадали два водителя

31.7.2019 | 9:39 Новости, Происшествия

КамАЗ не уступил дорогу «десятке»

На трассе «Орел-Тамбов» столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2110, пострадали два водителя, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 30 июля в 22:30 на 18-м километре автодороги. Установлено, что КамАЗ с прицепом выезжал на трассу со стороны деревни Новодмитровка. Водитель не уступил «десятке», которая ехала по главной дороге. Автомобили столкнулись.

«В результате ДТП водители получили телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлены в БУЗ ООКБ, после осмотра госпитализированы», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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