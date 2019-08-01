Источник: на Дениса Блохина завели уголовное дело

Его подозревают в нецелевом использовании бюджетных денег

Следственный комитет 29 июля возбудил уголовное дело в отношении руководителя департамента строительства и ЖКХ Орловской области Дениса Блохина. Об этом сообщает портал FLB.ru, эту же информацию «Орелграду» рассказал близкий к следствию источник.

Блохина подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств. Речь идет о нескольких миллионах рублей. По версии следствия, преступление было совершено в 2015 году.

Журналисты предполагают, что в деле Блохина появятся новые обвинения. На данный момент он не отстранен от работы.

До 2014 года Денис Блохин был заместителем руководителя департамента строительства и ЖКХ. Затем он возглавил КУ ОО «Орелгосзаказчик» и курировал «юбилейные» стройки – реконструкцию театров, стадиона им. Ленина и другие крупные объекты.

В октябре 2016 года Блохин покинул «Орелгосзаказчик». В марте 2017 года его назначили главой департамента строительства и ЖКХ. После назначения в Орловскую область губернатор Андрей Клычков оставил Блохина на своем посту.

На сессии облсовета в октябре 2018 года во время обсуждения плачевного состояния орловских театров, переживших реконструкцию, Блохин попал под шквал критики депутатов. Чиновник рассказал, что подписавшие акты приемки должностные лица «уволены или уже не работают». Сам он в момент подписания был в отпуске, а банки, давшие гарантии, были ликвидированы.

Депутат Игорь Рыбаков предложил Блохину пройти проверку на детекторе лжи. Чиновник назвал предложение интересным. Состоялась ли проверка, неизвестно.

ИА «Орелград»