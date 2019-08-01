Любовь к украшениям испортила жизнь юной орловчанке

19-летняя девушка попала под суд за кражу.

Подробности сообщили в суде Урицкого района. Перед ним предстала 19-летняя местная жительница. Было установлено, что она совершила имущественное преступление. Жертвой юной преступницы стала ее хорошая знакомая.

Девушка пришла к ней в гости 1 января 2019 года. Улучив момент, она залезла в шкатулку приятельницы и похитила оттуда ювелирные изделия общей стоимостью 11,4 тысячи рублей.

Тогда злоумышленницу разоблачить не удалось. Окрыленная успехом, 5 февраля этого года она повторила свой трюк. Пришла в гости и похитила из шкатулки то, что осталось – украшения на сумму около 4 тысяч рублей.

На этот раз оперативникам удалось на нее выйти. Девушка отнесла похищенное в ломбард. Там и были найдены драгоценности. После чего не составило большого труда установить личность воровки.

Впрочем, суд учел смягчающие обстоятельства — раскаяние в содеянном и активное способствование расследованию преступления. Девушку признали виновной и наказали 400 часами обязательных работ.

Теперь у нее есть уголовная судимость и пятно на репутации, которое останется на всю жизнь. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»