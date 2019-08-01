Орловский цирк может переехать в парк Победы

1.8.2019 | 9:20 Новости, Общество

А площадь Жукова запланировали благоустроить

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сити-менеджер Александр Муромский провел очередной личный прием. На нем он поделился планами благоустройства площади Маршала Жукова.

Напомним, сейчас на ней располагается стационарный цирк. Против него выступали активистка Валентина Петракова и депутаты-справедливороссы во главе с Русланом Перелыгиным. Петракова записывала чиновникам видеообращение и указывала, что размещение цирка на площади Жукова оскверняет память военачальника.

На личном приеме Муромский пояснил, что в 75-ю годовщину победы площадь Жукова будут благоустраивать. Эскиз рассмотрит градостроительный совет. Если документ одобрят, то начнется разработка проектно-сметной документации.

Цирк на площади простоит до 24 августа – это условия контракта с гастролирующей труппой. Затем чиновники рассмотрят вопрос переезда купола. Фаворитом среди новых площадок для него является парк Победы (территория между стадионом Ленина и улицей Веселой – прим. ред.).

ИА «Орелград»

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