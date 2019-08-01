Орловских следователей уличили в массовом искажении статистики о преступлениях

Свыше трех тысяч нарушений выявлено в работе правоохранителей региона.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в первом полугодии 2019 года в регионе выявлено более 3400 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. Мерами реагирования пресечено свыше 1800 нарушений.

«Например, выявлено 110 фактов искажения сведений о преступлениях, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и лицах их совершивших, — говорят в прокуратуре региона. — По мерам реагирования внесено 260 корректировок в данные о количестве преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах».

После этих корректировок испортилась статистика работы самих правоохранителей, поскольку реальная ситуация оказалась тревожнее, чем до этого была на бумаге. Число преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с прошлым годом сразу выросло на 22,6 процента — с 1330 в первом полугодии 2018 года до 1631 в первом полугодии 2019-го.

«Пресечено более 60 нарушений при отражении сведений о преступлениях, совершенных с использованием компьютерной техники, программных средств, информационно-телекоммуникационных технологий, — продолжает прокуратура. — Общее количество указанных противоправных деяний на территории области возросло более чем в 2 раза — с 228 в первом полугодии 2018 года до 573 в первом полугодии 2019-го».

Были выявлены и другие факты искажения статистики. Например, показатель количества безработных, совершивших преступления, был занижен на 90 (!) процентов.

Кроме того, по мнению прокурорских работников, имеются факты «создания видимости эффективной работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, и искусственного увеличения данного показателя сотрудниками органов предварительного расследования». Такие попытки пресекаются, заверили в надзорном ведомстве.

«В рассматриваемый период пресечено 27 нарушений, связанных с искажением данных о размере ущерба, причиненного преступлением, и сумме его возмещения на сумму свыше 363,5 млн рублей», — отметили там.

Также было выявлено свыше 50 случаев сокрытия преступлений «путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела».

Всего по фактам нарушений в сфере уголовно-правовой статистики прокурорами внесено 264 акта реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности было привлечено 286 должностных лиц, в том числе 59 руководителей правоохранительных органов различного уровня.

ИА «Орелград»