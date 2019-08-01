В Орле ищут очевидцев ДТП напротив «Утеса»

«Четверка» снесла дорожные ограждения и уехала

Управление ГИБДД по Орловской области ищет очевидцев ДТП, которое случилось 1 августа в 11 часов на перекрестке улиц Октябрьской и 60-летия Октября.

Как сообщили в ведомстве, темно-зеленый автомобиль ВАЗ-2104 врезался в дорожные ограждения, повредив минимум одну секцию. После этого водитель уехал с места происшествия.

«Очевидцев ДТП просьба сообщить имеющуюся информацию в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-92», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»