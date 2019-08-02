На орловских кладбищах вскрыты нарушения на миллионы рублей

2.8.2019 | 12:01 ЖКХ, Новости

Проверку содержания мест захоронений провели городские аудиторы.

Городская Контрольно-счетная палата отчиталась об итогах проверки законности и эффективности пользования МКУ «УКХ города Орла» средств, выделенных из муниципального бюджета на организацию и содержание мест захоронения в 2018 году и январе-мае 2019 года.

Было установлено, что за это время УКХ заключило 25 муниципальных контрактов на общую сумму 13,526 миллиона рублей. Сумма неэффективных расходов была оценена аудиторами в 10,964 миллиона, то есть почти все выделенные бюджетные средства были потрачены как-то не так.

В КСП пояснили, что неэффективными эти расходы признали в связи с отсутствием документов, подтверждающих площади убранных дорожек и выкошенных газонов, количество и площади контейнерных площадок, число деревьев и кустарников, находящихся на городских кладбищах.

Не оказалось в документах и указания видов, периодичности и сроков выполнения работ по содержанию кладбищ, документов, подтверждающих объемы выполнения работ. Также были выявлены факты некачественного оказания услуг.

«Не согласованы существенные условия заключенных муниципальных контрактов в части объектов, на которых должны быть выполнены работы по выпиловке-распиловке деревьев, (точный адрес расположения аварийных деревьев), площадей дорожек, газонов и прилегающей территории, подлежащих уборке по каждому кладбищу», — следует из отчета КСП.

Аудиторы выявили факт неправомерной оплаты фактически не выполненных работ по выпиловке шести деревьев на кладбищах города Орла с последующим вывозом и утилизацией на сумму 119,98 тысячи рублей.

«Выездом на место установлено, что на асфальтовых дорожках кладбищ города Орла находились многочисленные стихийные свалки, что затрудняло гражданам проход по ним и доступ к захоронениям», — добавили в КСП.

Материалы контрольного мероприятия направлены прокурору Орловской области.

ИА «Орелград»

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